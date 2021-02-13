旅發局推防疫認證計劃　料旅客願用安心出行保障自己

疫情持續逾一年，全球各國均受疫情影響，紛紛「封關」抗疫，依靠旅客支撐的旅遊業大受打擊。旅遊發展局主席彭耀佳透露，本港去年的訪港旅客人次按年大跌逾9成。他又指，雖然往後進入主題公園或景點要使用「安心出行」應用程式，會有少許不便，但相信旅客願用此程式保障自己，旅發局亦與香港品質保證局推出認證計劃，讓日後旅客到港時更有信心。

彭耀佳出席一個電台節目時表示，去年僅357萬人次訪港，按年大跌逾9成，令眾多與旅遊業有關的從業員受到影響。旅發局擬協助景點提升防疫措施，包括已與品質保證局推出認證計劃，針對景點的防疫運作模式發出認證，料可提升市民及旅客的信心，計劃初步有1,500間機構參與，包括酒店及交通工具等。

疫情令多項大型活動取消，包括花車及煙花匯演等。彭表示，旅發局將繼續於線上線下舉辦活動，包括網上市集，及向海外傳媒舉辦多場新春網上導賞團等。他續稱，未來恢復旅客入境之後，將多宣傳大灣區內一程多站，吸引海外遊客經香港去大灣區其他地區，而本港旅遊業復甦初期將主要會是吸引短途旅客來港，包括東南亞和日本旅客。

旅發局亦會加強宣傳，包括找居港的外國人向自己國家宣傳香港，並舉辦虛擬旅行團等，增加香港旅遊吸引力。