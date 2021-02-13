冀飲食業優先接種新冠疫苗　議員倡食肆枱面貼安心二維碼

政府計劃於大年初七(18日)起，有條件放寬一系列社交距離措施，包括食肆放寬至4人一枱、晚市堂食延長至晚上10時等。身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人今早(13日)在電台節目表示，對年初七能否重開晚市堂食持審慎樂觀態度，認為業界在兩、三周前已差不多可以復業，奈何疫情突然反彈，令年三十晚(11日)前未能恢復晚市。

張宇人指出，業界已做好復業準備，並已呼籲食肆除了可在門外張貼「安心出行」二維碼(QR Code)，店內每張枱都可放置，以免店外聚集太多人，而食肆負責人亦應給予足夠時間，讓員工做病毒檢測，以免他們要花私人時間做。

他續稱，飲食業界在疫情期間相當困難，由於沒有晚市，如全日不開業將沒有收入，但開業則開工不足，基層員工甚至出現賒借無門的情況，希望政府能將飲食業界放在優先接種群組。同時，張認為如果顧客亦全部接種疫苗，將可增加每枱人數，故建議政府加強接種疫苗的誘因，例如接種後入境內地可豁免14天隔離檢疫。

議員麥美娟則認為，政府的工作確有不足之處，加上每次總有人「拖後腿」，例如區議會每次都與政府「唱反調」。她又提出多項建議，包括政府應就疫苗接種制定指標，若有一定比例的人口接種新冠疫苗，便可放寬禁聚令等防疫措施，處所從業員接種後，亦可延長營業時間等，從而提高接種誘因；當局應擴大強制檢測範圍，涵蓋至全體公務員、醫護人員、教職員，以及外傭；至於安心出行方面，她建議可教導老人家等不太懂用二維碼的市民，以增加社區的動員。