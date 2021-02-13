海味老店50年首次無員工食開年飯　老闆傷感冀年尾再聚

香港在新冠肺炎疫情下迎接農曆新年，今日(13日)是年初二，傳統上家家戶戶皆會準備開年飯，寓意新一年豐衣足食。今晨在西營盤的海味街，仍有老字號海味地舖辦開年飯，但受疫情影響與員工一同用膳的傳統不再，只可與家人吃開年飯，氣氛與往年大相逕庭，老闆直言「成條街都靜晒」。

開業近60年的老字號海味地舖「裕隆號」第二代傳人吳偉鴻，在今早約9時40分於店內舉行拜神儀式，桌上放有燒豬、生菜、活魚、桔等，並點起香燭誠心為事業及員工祈福，其後一家人逐一上香，並自桌面拿取利是。至早上約11時，店內開始吃開年飯，菜式有「髮菜蠔豉(發財好市)」、「乳豬(紅皮赤壯)」、豬脷、切雞等共9道菜。

吳偉鴻表示，由於疫情關係今年只會與家人吃開年飯，與往年邀請家人、員工、朋友一同過節的情景不同，「我50幾年嚟，真係第一次(不與員工吃開年飯)，係極度傷感」。他指自己一直很少機會與員工「坐埋一齊」，期望今年年尾有機會可再與員工聚餐。

吳又稱，今年的生意額可說差強人意，本預想會與去年相若，但未料今年會與去年相差逾30%，坦言市民「食少咗」，平均每單的購貨量都有所減少。他續指，本月仍有派發年賞予一眾員工，但沒有如往年般豐厚。