兩政黨年初二請願　促預算案設立失業援助金

新一份《財政預算案》將於本月24日發表，有政黨今早(12日)到金鐘政府總部外請願，促請政府調撥資源，積極應對再創新高的失業率，並在預算案中落實設立失業援助金。

民建聯議員鄭泳舜指，本港新冠肺炎社區感染的情況持續，受措施影響的行業和中小微企長期面對重大的資金和經營壓力，預料失業率將於農曆年後進一步攀升。為應對疫情對經濟與就業市場的重大衝擊，鄭期望政府在財政預算案中推出更多刺激經濟的措施，以及特別關顧基層的失業和開工不足人士，促推出失業援助金。

應對疫情方面，鄭盼政府能公布全民接種疫苗計劃的細節，又指舊式大廈喉管老化問題嚴重，盼財政司司長陳茂波在預算案提出措施，資助居民進行維修。適逢今日大年初二，該黨副秘書長黎榮浩化身「財神爺」，他指去年的焦點落在全民派發1萬港元，結果人人有錢收。今年則祈求身體健康，亦期望陳茂波聆聽民意，採納政黨的建議。

民協今早亦到政總外請願，同樣要求推出失業援助金，提升最低工資至每小時40港元，並就工資水平實施一年一檢。他們又期望可將新冠肺炎定為職業病，同時保障政府外判合約工有公平的待遇。但民協6名成員一同聚集進行請願，包括深水埗區議會主席楊彧、深水埗區議員何啟明等人，有警員到場並上前作口頭警告及廣播，勸喻他們要分成3組進行請願，但未有發出告票。