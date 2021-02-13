將軍澳跨灣連接路預製雙拱鋼橋　將於新春抵港及安裝

將軍澳跨灣連接路將於明年竣工，其中一節的雙拱鋼橋即將運抵本港，進行安裝。運輸及房屋局局長陳帆今(13日)發表網誌表示，此雙拱鋼橋以預製方式建造，經過一年半的生產及裝嵌，稍後將安裝在將軍澳灣的橋墩上，是為全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋。而按最新航程估算，預計上述重達1萬公噸的鋼橋，會於新春假期間運進將軍澳灣。

將軍澳跨灣連接路是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。此連接路的中央部分–雙拱鋼橋，長度約200米，即接近3架波音747珍寶客機；重量達至1萬公噸，即與50架客機重量相若。工程團隊計劃將海上高架橋連接將軍澳海濱單車徑，從而組成沿海環迴單車徑，日後為單車愛好者提供安全又風景優美的專用通道。

雙拱鋼橋抵港在即，其設計主題為「活力無限」，由兩個向外傾斜的橋拱與逐漸收窄的V型橋墩，呈現代表「無限」的數學符號。陳帆指出，要令鋼橋接下來穩妥安裝於橋墩上，需要精準掌握潮水漲退的時機，陳帆形容工序富挑戰性，又指鋼橋的安裝工作將緊接橋身運抵後進行，呼籲有興趣見證鋼橋抵港及安裝此歷史時刻的市民多加留意。

土木工程拓展署於2018年7月着手興建長約1.8公里的將軍澳跨灣連接路，連繫康城站一帶至將軍澳 – 藍田隧道的將軍澳出入口。日後市民來往康城站一帶及九龍的交通將更為便捷，而新路亦將直通調景嶺和將軍澳市中心，未來可分流環保大道及將軍澳市中心附近道路的車輛。