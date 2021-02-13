年初二開年飯餸菜加價無阻購買意欲　九龍城街市丁財兩旺

今日(13日)是大年初二，標誌新的農曆一年開始，東網記者到九龍城街市巡視，發現雖然大部分檔販尚未啟市，但街市人流依舊絡繹不絕，為開年飯做準備，有檔主表示生意不錯，部分食材來貨價雖然有上漲，仍難抵市民食開年飯的意願；有市民則指新冠疫情下的新年，反而多了家人一同食開年飯，即使餸菜價較以往貴了，但仍捨得買。

上午9時許，九龍城街市已有買餸人潮，海鮮、雞、豬等肉檔生意相當不錯。雞檔檔主玲姐表示，有市民於年三十(11日)已經買了開年飯用的雞，所以今日的人流相對較少，但她指雞對團年飯、開年飯都很重要，就算來貨價貴了約20%，市民都很願意買，故生意不俗。

菜檔檔主湯太亦稱今日生意頗好，「可能過年冇得去旅行，多咗人買(菜)」，她又指，由於農曆年長假，令來貨價貴了20至30%，但顧客都理解，願意多付一點買餸，其中，生菜、蓮藕等的銷情都不俗。

肉檔檔主區先生則指，由於豬肉供應不穩，導致售價上漲約10%，故今年生意減少了20%，他嘆道「大半年前已經係咁(生意差)，以前4,000幾隻豬(供應)，依家得千幾隻，價錢一定會貴」，又指百物騰貴下，市民選擇買盆菜或更划算，所以較少人前來買肉。

到街市買餸的市民譚先生稱，過往會與十幾位親友一起食開年飯，但今年因為新冠疫情，惟有一家四口食，而今日預計花費1,500港元買餸。他指，雖然買餸貴了不少，買魚都花了300多港元，但開年飯一年一次，所以捨得買。他又嘆言疫下過年，氣氛難免差了很多，今年雖然沒有到親友家拜年，但有逛花市。

市民吳氏夫婦亦到街市買餸，他們表示今年開年飯多了人食，因為子女在疫情下不外出，選擇留家聚餐更顯溫馨。他們打算買龍蝦、魚等，預算花1,000多港元，價錢比以往稍貴。另外，由於疫情下很少拜年活動，主要和熟悉的親戚來往，故他們亦計劃一家人在長假期到酒店「Staycation(住宿度假)」。