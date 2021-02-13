師傅解籤批港府抗疫無能　盡失民心　需覓智者解困

新冠肺炎全球肆虐，本港經濟嚴重受創，百業蕭條，適逢今日(13日)大年初二車公誕，新界鄉議局按傳統到沙田車公廟為本港求籤，卻求得一支45號中籤。但有解籤師傅表示，該支籤實為中下籤，認為籤文寓意政府抗疫工作舉棋不定，例如封區等措施徒然，勞民傷財。

車公廟場外解籤師傅陳天恩坦言，籤文指出港府抗疫工作未能一氣呵成，永遠未能有效降低確診數字，反問是否要疫情「殺到埋身」、再次大爆發，政府才會知錯。陳指籤文雖然沒有幕後典故，但故事猶如「圍魏救趙」，應想方設法控制及解決疫情，倘若政府未有聽從車公的意見，本港或許再爆發第5、6波疫情，屆時影響經濟之餘，政府亦會失去市民的信心。

另一解籤師傅李汶釗則以「凡事要搶佔先機，觀望會失去機會」來解釋籤文，他呼籲政府要觀察現象，並盡早處理問題，舉例指疫情有隱患，而政府應把握現有機會，如錯失良機只會令市民愈來愈不滿。就政治而言，他指政府需盡快處理民怨，籤文最後一句「識者能知火未燃」，可指政府需尋找智者、有能力的人處理問題。

而解籤師傅陳聖雲指，政府需要小心謹慎、運籌帷幄避免遭殃，稱新一年香港狀況與疫情一樣反覆，政府需小心處理，否則狀況多變將令政府失敗。他預料疫情的轉折點在農曆六月有機會慢慢改善，若然政府未有防範於未然，則可能一敗塗地。