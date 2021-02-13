酒樓開年飯分枱坐　食客大嘆無氣氛　斥政府封區玩泥沙

新冠肺炎疫情持續，受一系列社交距離措施影響，今日(13日)大年初二市民食開年飯都要2人一枱，位於彌敦道的倫敦大酒樓，中午時段入座率約7成，但場內不少家庭因需要分枱坐，或以透明膠板分隔，食客大嘆沒有新年氣氛，酒樓東主亦指生意大跌，冀望年初七(18日)放寬晚市堂食後生意能回升，但擔心要求食客使用「安心出行」應用程式，會造成不必要的衝突。

過去40多年都在倫敦大酒樓食開年飯的市民鄧氏夫婦表示，為遷就子女上班時間，昨日(12日)已提早食開年飯，惟新冠疫情下過年，他們與各親友十多人無奈要分數枱食飯，價錢難免更貴。鄧太更大嘆「食得唔開心！就算4人一枱都食得唔開心」，她認為政府應放寬食肆限制至最少6人一枱，又指「成半年冇見過個孫」。

市民林先生一家四口同樣來食開年飯，卻無奈亦要分兩枱就座，嘆道過年氣氛平平。對於政府稍後將放寬至4人一枱並重開晚市堂食，但進入食肆須使用「安心出行」，林認為頗為不便，直指封關才是防疫上策。他又指政府「封區好似細路仔玩泥沙咁」，防疫作用不大，且港人抗疫多時，加上百業蕭條，更顯失意，希望政府能盡快通關，及推出新冠疫苗接種服務。

倫敦大酒樓東主蘇萬誠表示，第4波疫情以來，每月生意只能維持往年的15%，換言之生意大跌逾80%。他指出，市民一方面因疫情減少外出，另一方面打算待年初七放寬至4人一枱才食開年飯，令酒樓生意大跌。他雖然希望年初七後的周末生意反彈，但放寬4人一枱的幫助依然不大，因酒樓經營主要依賴晚市酒席。

就當局放寬防疫措施，但要求員工兩周一檢及食客掃描「安心出行」二維碼(QR Code)，蘇表示歡迎員工做檢測的安排，但擔心掃描二維碼在執行上有困難。他解釋指「香港成700幾萬人，但得嗰50幾萬人有登記，員工要求客人咁做(掃描二維碼)，都會有啲吃力，甚至驚會有言語衝突」。另外，由於食客有不少是老人家，沒有使用智能電話，故酒樓準備了實體登記表，蘇稱「但我哋冇權查佢哋嘅身份證，惟有靠市民自律」。