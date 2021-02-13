情人節僅限午市餐廳料收入減4成　多間酒店住宿爆滿

明天（14日）是情人節，受限於禁晚市堂食令，情侶無法到餐廳吃「燭光晚餐」。近期有不少餐廳推出「情人節午餐」，亦有酒店推出兩日一夜的套餐吸客，索價由數百至數千港元不等。記者今（13日）致電香港多間熱門餐廳，發現不少餐廳明天的預約已經爆滿，但有餐廳東主反映因無法做晚餐生意，營業額難免受影響，預計生意額會較往年減少約4成。

中環扒房Westwood Carvery經理蕭小姐表示，餐廳情人節午餐的預約在4至5日前已經爆滿，今年他們主推的情人節套餐998港元兩位，與平日餐牌價錢相約，坦言現時經濟情況下亦「唔敢加價」。

她表示，現時餐廳情人節午餐的預約雖然已經爆滿，但受到防疫措施影響，往時可坐約50人的空間現時只可容許約30名客人，而普遍午餐價錢會較低，客人午市不會點酒類飲品，因此預計今年生意額仍較往日減少約4成。

在上環太平山街的意大利餐廳CRIT ROOM在情人節推出主題午餐餐單，索價每位1314港元，包5道菜、餐前小吃及飲品，餐廳經理杜小姐表示，情人節預約早於4日前已經爆滿，更有7位客人正在輪候後備名額。

另外，不少酒店推出兩日一夜的情人節套餐，包括一晚住宿、自助早餐及房內晚餐。東網記者今查看各大酒店的網站，發現海景嘉福洲際酒店、香港康得思酒店、九龍海逸君綽酒店、香港文華東方酒店等情人節的客房均已無法預約。