《蘋果日報》報道被指涉藐視法庭　團體去信律政司要求跟進

《蘋果日報》有報道被指涉嫌藐視法庭！終審法院5名法官本月9日裁定壹傳媒黎智英須繼續還柙，「803基金」今（13日）向律政司發信，指控《蘋果日報》同日一則題為「黎智英續還柙｜林榮基：指定法官指定結果 年輕人應離港」的報道，其文章標題及內容涉嫌干犯藐視法庭罪。

有關報道引述銅鑼灣書店創辦人林榮基接受台灣《蘋果日報》訪問內容，其中林表示「對黎智英被拒保釋不意外」，又指「香港現在完全沒有三權分立、民主法治」。該報道更直接引述林對法庭裁決的評論：「根本是指定法官指定審判，結果早就定了，程序都只是形式而已」。

壹傳媒旗下報章過去曾多次被裁定藐視法庭罪成，其中最近一次在2015年。案情指，2012年大角咀發生弒親碎屍案進入司法程序後，壹傳媒仍派遣兩名記者到小欖精神病治療中心訪問被告，相關報道其後分別刊登於《蘋果日報》及已停刊的《爽報》兩份報章內，兩報的兩名時任總編輯及兩名涉案記者認罪，4人最終合共罰款55萬港元。案中其中一名被告、時任《蘋果日報》總編輯張劍虹，目前正出任壹傳媒行政總裁一職。