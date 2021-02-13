尋春何須外遊　東風吹綻櫻花　中大現芳蹤

疫情下港人出遊不便，但賞櫻不一定要長途跋涉、飛往日韓，中文大學新亞書院知行樓外的河津櫻今(13日)已悄然盛開，吸引大批遊人拍照，今個新春要避免人多拜年，一享賞櫻之樂成另一選擇。有遊人表示每年都會到中大拍攝櫻花，雖然櫻花規模與日本壯觀花海相比，稍有遜色，但仍無阻新年喜慶之情。另有遊人一家大細路經中文大學，想不到有意外之喜，小朋友看到櫻花後非常雀躍。相反，將軍澳單車館公園的櫻花則尚未到花期，仍要耐心等待。

遊人馬小姐偕朋友特地到中大拍攝櫻花，她說往年都有到場賞櫻，可能今年因花期較早，部分櫻花仍未盛開，但無阻好心情，「都種得好靚，見到都開心呀！」她又指櫻花花期較短，在網上見到消息後已盡早趕來，捕捉最佳時機。陳先生一家大細戶外活動期間經過中大，眼見河津櫻盛開，感到十分驚喜。小朋友見到也非常高興：「好開心，因為好靚。」

另一邊廂，鄭小姐一家到將軍澳單車館公園後，對未能賞花表示有少許失望，「有靚花應該就會開心啲」。她住在附近，往年都會來賞櫻，可惜暫時沒有櫻花，但仍可靠觀賞其他花過節，「如果同到屋企人食飯應該都OK啦」。