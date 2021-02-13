在囚人士不論男女須剪髮 本月初起執行

終審法院早前裁定，監獄常規令規定男性囚犯頭髮必須「盡量剪短」是違反《性別歧視條例》，懲教署上月指會尊重法庭的判決，並徵詢律政司的意見，盡快落實相關可行的方案。據了解，該署已規定男女在囚人士一律剪髮，髮型會按男女及成年與否而有所調整，由本月初起執行。

消息指，懲教署要求所有囚犯不論性別都要剪頭髮。男囚犯方面，21歲以下需劃一剪平頭裝，21歲或以上則剪普通貼耳短髮。至於女囚犯方面，21歲以下的要剪齊髮尾(One Length)短髮，21歲或以上的則頭髮長至腋下。

社民連成員「長毛」梁國雄2011年因衝擊立法會遞補機制論壇，事後被裁定刑事毀壞及擾亂秩序等罪入獄4個月，並需剪短其招牌長髮。梁其後就男囚犯必須剪髮的常規令提出終極上訴，終審法院去年11月裁定終極勝訴，指懲教署規定男性囚犯頭髮「盡量剪短」的常規令，違反《性別歧視條例》。

署方在判決後要求暫緩執行判令6個月，惟終院上月再頒判詞，指署方無理據再要求延期，拒絕下令暫緩執行判決。當時有懲教人員曾表示憂慮，指若容許男囚犯留長頭髮，會增加他們收藏違禁物品的途徑，引起安全隱憂，另方面要求所有女囚犯剪短髮恐引起反彈。