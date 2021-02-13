保安局反駁大律師公會質疑　指修訂入境例只針對來港航客

​政府早前向立法會提交《2020年入境(修訂)條例草案》，大律師公會(公會)關注修例賦權入境處處長不受約束的權力，阻止香港居民或其他人士離開香港。保安局今(13日)表示，對公會意見未能正確反映條文的目的和事實，並引起不必要的誤解感到失望，會以正視聽。發言人強調，該預報系統已有超過90個包括美國、加拿大及澳洲等國家推行，對本港而言，該系統亦有助加強防範潛在免遣返聲請人抵港的措施。

發言人指出，國際民用航空組織在2018年更新了《國際民用航空公約》，包括強制要求所有成員須推行預報旅客資料系統，以提升國際民航保安，本港修例只是履行香港在該公約下的國際責任。現時已有超過90個國家推行該系統，包括歐盟成員國、美國、加拿大及澳洲等。

發言人重申，擬議的預報系統目的是要求來港而非離港的航機提供乘客資料，不會對香港居民出入境自由有任何影響。發言人強調，落實有關規定，不但可加快各管制站的旅客通關手續，亦能提高入境事務處的執法能力，防範潛在免遣返聲請人抵港的措施亦可隨之加強。