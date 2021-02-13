3染疫女持行街紙宿美麗都大廈劏房　曾與確診者聚會

尖沙咀美麗都大廈有多名持「行街紙」人士染疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，該大廈繼昨日(12日)錄得1宗確診個案後，今日(13日)再覓得2宗初步確診個案，涉及2名持行街紙人士。據悉，3人因與附近的華源大廈確診者熟稔，曾到對方家中聚會。

入境處回覆東網時確認，今午得悉3名早前因違反入境條例被捕，等候遣返期間獲簽發擔保書(俗稱「行街紙」)的中國籍女子先後確診及初步確診。她們年齡介乎31至36歲，分別報稱於去年7月至10月期間來港。

張竹君亦透露，群組首宗確診病人為居於美麗都大廈的42歲女子(確診編號10735)，其後另外兩名分開居於同幢大廈劏房的女子亦初步確診，現時未知源頭誰屬。據悉，3人與1名華源大廈確診病人熟稔，均報稱無業，曾前往相互家中聚會，正了解有否其他高風險接觸。至於華源大廈患者是否持「行街紙」及其來港時間，則仍在調查中。

東網記者今晚前往美麗都大廈視察，發現該廈賓館及劏房林立，地下商場的商舖大多已因歲晚「收爐」而重門深鎖，住戶進出亦要量度體溫，惟大廈出入口及商場通道仍有不少人出入，包括亞裔、南亞裔及非裔人士，多為賓館及劏房住戶。