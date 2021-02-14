政府刊憲4大廈被納入強制檢測

政府在昨晚(13日)11時35分表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處四個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增1宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。按上述準則，將有4個指明地方會被納入強制檢測公告，名單如下：

新增1宗或以上確診個案的大廈

1. 香港九龍黃大仙蒲崗村道 157-161 號/毓華里 22 號嘉喜大廈

2. 香港新界荃灣川龍街 50 號龍華樓

3. 香港九龍尖沙咀彌敦道 83-97 號/樂道 36-50 號華源大廈

4. 香港九龍油麻地上海街 286-288 號

任何在2021年1月31日至2月13日期間曾身處任何附件一所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年2月16日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年2月11日至2月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。