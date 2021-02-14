葵涌航拍機墜毀砸的士　的哥嚇餐飽

利用航拍機進行高空航拍活動普及，但安全問題令人關注。昨晚網上流傳葵涌有無人機墜機砸毀的士，根據網民表示，事發於上周四(11日)晚11時許，現場在興芳路223號新都會廣場對開，一輛的士被一架懷疑失控的航拍機墜下跌落車尾，車尾玻璃被砸毀粉碎，姓李(61歲)的哥無受傷，他驚魂甫定後，向巡經附近的警員報案。警方經初步調查後，案件列「危害他人的安全」，交葵青警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

去年5月31日，一名姓陳25歲女子報案，指途經港鐵香港大學站B2出口對開，遭一部航拍機擊中頭部，送院治理，她近太陽穴近眼尾位置縫了5針。警方經調查後，相隔3日後，在山道一單位拘捕一名姓梁33歲男子，涉嫌「操作航空器而危害任何人或財產安全」被捕。

2017年02月26日，居於西區的24歲姓黎長髮美少女，與一名年紀相若的男子，在金鐘添美道一號中信大廈對開玩航拍機。惟中信大廈保安員聽到異聲，懷疑有物件墮下，經查看後發現一對男女，懷疑有人在操作航拍機時發生意外。保安員擔心大廈外牆受損，遂報案求助。警員到場檢獲一部航拍機，並向黎女及其男友人初步了解後，再帶進大廈範圍內調查，證實大廈沒有財物損毀，事件不涉刑事成份，警方列作雜項處理。警員向黎女予以口頭警告，切勿在市區使用航拍機，以免發生危險。

2016年10月4日，一名女子報案，指九龍灣臨豐街近MegaBox有一隻航拍機突然失控，從高空直墮地面，警方趕至調查，發現一隻黑色的航拍機墜毀，幸無途人被擊中，但機主則不知所蹤，警方暫列發現財物案件處理。

根據香港法例第448C章《1995年飛航(香港)令》，任何人士不得因鹵莽或疏忽操作無人機而危害他人或財產安全。若違反上述條例，一經定罪，最高可判處監禁2年及罰款5,000元。