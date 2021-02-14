東方日報A1：車公靈籤警示　換廢官解疫困

新冠肺炎全球肆虐，重創本港經濟，百業蕭條。昨日大年初二車公誕，新界鄉議局主席按傳統為香港求籤，是次為香港牛年運程求得第45號中籤，解曰「凡事不合」，這是連續第4年求得中籤，而情況更非常兇險。鄉議局主席解籤時提到，籤文直指香港問題非常大，政府每行一步棋都要深思，施政要果斷、精準、及時，指籤文對政府是一個很大警告。有解籤師傅認為籤文寓意政府抗疫措施舉棋不定，例如封區等措施徒勞無功、勞民傷財，若疫情再度大爆發，必盡失民心；另有解籤師傅直指該支籤實為中下籤，解釋指政府需盡快處理民怨，並需尋找智者、有能力的人處理問題。

新界鄉議局主席劉業強昨晨身穿深紅色唐裝，按照習俗率領沙田鄉事委員會代表及眾鄉紳為香港求籤。經過三叩首及上香參拜等儀式後，最終為香港求得第45號中籤，籤文為「下手須教一著先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」解曰「凡事不合，自身平安，家宅小吉，求財不大」。

劉解讀籤文時指香港面對民生疾苦，有不少人失業，政府每行一步棋都很重要，促推行政策措施要果斷、精準、及時，否則問題將會加劇。他指全世界面對世紀疫情，如籤文內的「火」，蔓延得很快，若然政府再不精準施政，「火」將會持續蔓延開去、愈燒愈大。對於政府宣布將會放寬社交距離措施，他認為在外防輸入等方面可以做得更好。

在政治上，劉呼籲社會以和為貴，政府同時應疏導民怨，不可只用強硬政策。他稱市民都見到政府施政很多時候都「講咗未必做到」，不少政策須多年研究才可「行得郁」，舉例指新發展區要研究發展20多年。對於籤文的最後兩句，「積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」他形容籤文給予政府一個很大的警告，政府政策十分重要，而市民要同心合力。

車公廟場外解籤師傅陳天恩坦言，籤文指出港府抗疫工作未能一氣呵成，永遠未能有效降低確診數字，反問是否要疫情「殺到埋身」、再次大爆發，政府才會知錯。陳指籤文雖然沒有歷史典故，但故事猶如「圍魏救趙」，應想方設法控制及解決疫情，倘若政府未有聽從車公的意見，本港或許再爆發第5、6波疫情，屆時影響經濟之餘，政府亦會失去市民的信心。

另一解籤師傅李汶釗則以「凡事要搶佔先機，觀望會失去機會」來解釋籤文，他呼籲政府要盡早處理問題，舉例指當疫情有隱患，政府應把握現有機會，如錯失良機只會令市民愈趨不滿。就政治而言，他指政府需盡快處理民怨，籤文最後一句「識者能知火未燃」，可指政府需尋找智者、有能力的人處理問題。

而解籤師傅陳聖雲稱新一年香港狀況與疫情一樣反覆，政府需小心處理、運籌帷幄以避免遭殃，否則狀況多變將令政府管治失敗。陳預料疫情的轉捩點在農曆6月，有機會慢慢改善，若然政府未有防患於未然，則可能一敗塗地。

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