東南鄰邦多災禍　貿戰擴大續拉鋸

去年全球受到新冠肺炎重創，各國經濟民生陷於低谷，正好應驗「十愁難過豬鼠年」。來到2021辛丑牛年，全球可否否極泰來？多位堪輿學家均預測環球疫情雖有望緩和，惟仍未可在年內斷尾，醫療衞生問題依然為全球隱憂，東南方國家更可能出現天災人禍夾擊。而中美貿易戰雖仍處於拖拉的局面，但未能阻擋中國強勁運勢，內地民生經濟有望率先走出谷底，甚至帶領全球復甦。

不少堪輿學家預測今年新冠疫情依然困擾全球，周漢明估計至今年農曆5月至6月，全球疫情才可有望受控，但由於東南方屬五黃災煞位，預測東南亞部分地方的疫情未必可在年內好轉，即使有疫苗出台，依然有確診個案；同時可能出現其他疾病，如腦膜炎等因蚊蟲引起的疾病及豬瘟等，及發生一些較大型的地震、水災、海嘯等。

堪輿學家方海閱則指今年六白乾金入中宮，可化減病符及五黃瘟疫之氣，預測疫情今年難以完全消失，而由於五黃災瘟星飛臨東南方，廣東、泰國、菲律賓、澳洲、新西蘭等地區或會出現較大型的天災人禍及病毒疫情；而二黑病符星飛臨正北方，中國北部、蒙古、俄羅斯一帶地區亦可能出現較嚴重疾病。

另外，八白財星飛臨正西方，英、美等西方國家經濟有復甦迹象，國際之間的矛盾雖有所緩和，但估計並不能馬上解決深層次的問題。

從疫情危機中走出生機，周漢明認為中國會是全球經濟最快復甦的國家，甚至會帶領全球經濟復甦；人民幣會持續升值，股票會不斷創新高，尤其是在農曆8月最旺盛，但之後可能出現小股災，惟整體影響不大。

堪輿學家雲文子亦指，卦象顯示中國「值符」臨「天芮星」逢「入墓」，運勢緩緩增強，出口貿易在上半年仍受世界經濟不良影響，形勢頗為嚴峻，至下半年逐漸改善。她又指中國與歐洲商貿關係改善，聯手抗美邁向實踐階段，盟友圈不斷拉闊，促成世界新局面。

至於曠日持久的中美貿易戰，雲文子透過卦象預測，戰況將持續擴大，加上兩國不時隔空交火，關係反覆。雙方權力均衡形勢已初步成形，而世界兩大經濟體維持在錯綜複雜、鬥而不破的局面難分難解，不停製造負面影響，導致今年全球經濟雪上加霜，成為復甦過程中的重要關口。

周漢明則預料，隨美國總統拜登上任，中美緊張關係將有所緩和，因拜登相對較特朗普溫和，不會表面上直接挑釁中國，但可能暗耍手段，「中美關係今年有偈傾，好多事情可以坐低慢慢商量。」但堪輿學家李丞責指卦象顯示，中美關係仍要經長時間經營、一輪又一輪談判未見落實，甚至要到第4季後才有機會見眉目，惟過程中空穴來風，未見「真槍」 。