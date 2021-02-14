新冠疫苗難阻失業率新春後破七　政府仍拒設援助金

香港失業率自爆發新冠肺炎疫情以來不斷攀升，最新失業率更達6.6%的16年高位，勞工及福利局局長羅致光今早(14日)在電台節目表示，市場估計農曆新年後，失業率將「破七」，並指出以往在農曆年過後，失業率亦會再上升，而今次疫情對香港經濟產生結構性影響，相信疫情在未來半年內，即使因有新冠疫苗得以緩和，失業率亦難以在短時間內回落，因此在推出社會政策時需要作出長遠考慮。

羅致光以2003年沙士和2008年的金融海嘯為例，指香港失業率要按年計的時間，才能由高位回落，因結構性失業，如旅遊業等行業，即使疫情過後，就業情況也未必能完全回復。對於不少意見均希望政府設立失業援助金，幫助市民渡過難關，他認為臨時援助並不可取，因現時失業人士有遣散費及長期服務金作為第一道防線，若無資產無儲蓄亦可以申請綜援。

羅又指，若設臨時援助制度，有不同方式也要有許多考慮，例如只工作1個月的失業人士能否申請半年的失業援助等細節。另外，設立失業保險制度亦需要設定水平界線，包括失業率去到某個百分比、或者疫情過後的某個月份，但總會有人差一點才達到水平，造成不公的情況；同時，設立相關制度亦需要即時叫停現時取消強積金對沖的工作，認為可參考有失業保險的國家，但不能憑空想像1項失業保障。

勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪則重申，不少失業人士因小量儲蓄或並非完全失業，但不想有標籤效應而不申請綜援，要求政府設立150億港元的臨時失業援助金。他又表示，今次的結構性失業與過往不一樣，並指遣散費及長期服務金是打工仔未來的退休保障，不應該用來作失業保障，而申請綜援審批時間長亦非常嚴格，局方曾預料疫情下有4萬個家庭申請綜援，但至今只有2萬個家庭，證明不多人願意申請綜援，期望政府可以即時援助失業人士。