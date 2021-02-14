料初七放寬晚市堂食四人一枱　張建宗促市民嚴守社交距離

本港新冠肺炎確診數目自上周起有回落迹象，政務司司長張建宗今早(14日)發表網誌表示，目前疫情審慎樂觀，如市民能在農曆新年期間嚴守社交距離措施，而疫情未來沒有重大變化，政府預料農曆新年假期後由本月18日(年初七)起，可有條件地放寬餐飲業務及表列處所一些限制，包括部分處所恢復有限度運作，及將食肆堂食時間延長至晚上10時、最多4人一枱。

張表示，政府屆時將容許部分表列處所恢復有限度的運作，如所有體育處所、健身中心、美容院及按摩院、公眾娛樂場所和遊戲機中心；把食肆堂食時間延長至晚上10時，並可容許最多4人一枱。他續指處所負責人必須安排所有員工每14日接受一次檢測，並必須要求顧客進入食肆或處所前，使用「安心出行」流動應用程式記錄行蹤，或登記顧客的個人資料。如果有關表列處所及食肆未有遵守各項防疫措施，政府會要求他們分別停業及暫停提供晚市堂食3天至14天不等。政府將於農曆新年假期後尋求行政會議批准，把有關群組聚集的限制由2人放寬至4人，與食肆4人一桌的限制看齊。

另外，張指病毒不會因過新年而「休息」，農曆年初一至初四期間，全港19間社區檢測中心繼續開放。他又表示，截至昨晚8時，「安心出行」程式累計下載數字已超過70萬，較前晚增加約6萬，他相信下載使用的人數會持續增加。在全民疫苗注射方面，他指政府亦現正籌備大規模疫苗接種計劃，務求盡快安排市民按優先次序接種，目標是今年內為全港大部分巿民免費注射疫苗。

他強調，抗疫工作見諸實際行動，絕不能空喊口號、流於形式。雖然上周本港疫情逐漸回落，確診個案處於低雙位數，若有任何變化或異常情況，政府不排除進行更多抗疫的行動及嚴厲的執法工作。他又呼籲市民切勿鬆懈，盡量留家抗疫，保持警惕和戒備，過一個平靜的農曆新年。