范鴻齡稱隔離病床數目未來增至4600張　冀新年後公院服務恢復正常

公立醫院非緊急服務屢次受疫情影響須暫停，醫院管理局主席范鴻齡指，希望在農曆新年後，公立醫院的服務可以陸續回復正常。他又提到，政府正在敲定接種計劃的細節，醫管局除了會協助運作部分社區疫苗接種中心外，亦會派出外展醫療團隊到安老院舍，為合適的長者病人接種疫苗。

范鴻齡今日(14日)在網誌中提到，政府推出多項有效措施後，本地疫情在農曆年前開始放緩，政府在年初七後放寬防疫措施，公共服務將會恢復，醫管局亦希望公立醫院的服務可在農曆新年後陸續回復正常，料隨着北大嶼山醫院香港感染控制中心投入運作，香港的抗疫工作將會踏入另一階段，朝着終結疫情進發。

他又指，局方在上月底接收感染控制中心後，已密鑼緊鼓進行運作前的最後準備，包括演練接收病人流程及為醫療儀器進行測試等，當中心投入運作後，將大幅增加公立醫院隔離設施的容量，屆時醫管局轄下的隔離病床數目，會增加至約4600張，集中照顧大部分病情較穩定的確診病人，可紓緩公立醫院隔離病房的壓力。而當香港感染控制中心發揮分流作用後，公立醫院將可以有更大的空間恢復較正常運作模式，重新調配更多資源到抗疫以外的服務，減低對其他病人的影響。

疫苗接種計劃即將展開，范指，政府正在敲定接種計劃的細節，醫管局的醫療團隊已經為疫苗接種工作做好準備，除了會協助運作部分社區疫苗接種中心外，亦會派出外展醫療團隊到安老院舍，為合適的長者病人接種疫苗。他最後感謝醫護團隊的努力，並衷心希望香港會走出疫情，否極泰來。