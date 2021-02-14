BioNTech疫苗可望本月底前抵港　政府料最快3月初可接種

政府早前宣布，新冠肺炎病毒疫苗將於農曆新年後可供市民接種。公務員事務局局長聶德權今早（14日）出席電台節目表示，當局一直與疫苗供應商緊密聯繫，復必泰（BioNTech）疫苗可望在本月底前抵港，供應商會在疫苗到港前數天通知當局，估計市民最快可於3月初接種疫苗。

聶指疫苗接種計劃的籌備工作已進入最後階段，當疫苗到港後便可開始預約程序。聶表示當局會在18區因應人口比例，每區最少設立1間社區疫苗接種中心，最後全港一定會有超過20間接種中心。初期會先開始運作部分中心，當整個接種流程順暢，並檢視市民的接種情況後，再逐步推展計劃。他又指，接種中心會由不同機構營運，部分接種中心會設在私家醫院。

被問到若市民預約接種疫苗後「甩底」，會否有懲罰時，聶希望市民知道疫苗好珍貴，惟當局只會以一個鼓勵的形式呼籲市民接種疫苗，另聶指當局目前已訂購全港人口總數1.5倍的疫苗，相信足夠市民接種。至於科興疫苗何時可以獲批，聶重申其獲批速度將視乎科興提供數據的速度，他相信疫苗專家顧問組會明白其緊急性。

聶事後接受傳媒訪問時表示，估計待一切運輸、稀釋、低溫保存疫苗等程序完成後，可於3月初供市民預約接種疫苗。他又指，政府早前已進行一次社區疫苗接種及安老院舍接程疫苗外展隊的演練，以確保一切程序安全、穩妥。

至於被問到日前有團體呼籲政府牽頭協助港人回內地接種國藥疫苗的聲音，聶重申接程疫苗是大家保護家人和所愛的人的一種表現，最重要確保有渠道打疫苗，特別今日是情人節，希望大家都可以有保護所愛的人的意職。