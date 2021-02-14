車公廟年初三逼滿善信　攤位檔主批政府人流管制如擠牙膏

今日(14日)是農曆年初三「赤口」，傳統上不宜拜年，有不少市民會改到沙田車公廟祈福轉運。東網記者今早10時許到現場視察，發現有不少善信排隊等候入廟，門外出現長長人龍。而廟內亦人頭湧湧，善信們手持香燭和風車前來參拜，亦有善信在車公面前求籤，了解新一年的運程。華人廟宇委員會秘書處表示，今日大年初三由上午8時至中午12時，沙田車公廟共有7,095人次進廟。

為防疫需求，市民進廟可選擇直接登記個人資料，或使用「安心出行」應用程式，以記錄市民曾到現場。就現場所見，大多市民均以登記個人資料的方式入場，只有極少市民掃描「安心出行」二維碼(QR Code)。前來車公廟參拜的市民米氏一家，選擇使用安心出行進入廟內，因排候時間較短。其中，米小姐表示，習慣每年到車公廟參拜，即使面對疫情，都不會打消參拜的念頭。她在廟內購買了1個風車，因為有順風順水的寓意，並希望新一年疫情可以盡快消失，不用再戴口罩。

而鄭氏一家則帶同年幼的成員參拜，祈求小朋友在牛年學業進步，而就讀一年級的鄭小朋友則希望新一新能進快復課再見同學，學業成績100分。他們同樣購買了風車，希望新一年順順利利。而進廟時，他們則登記個人資料，原因是事前不知道現場有安心出行使用，認為大會宣傳不足。

而在車公廟門外，有多個出售乾貨攤位，檔主陳先生表示，今年生意比往年好，尤其有關牛生肖的飾物，因為屬犯太歲，所以較受歡迎。但他批評政府，今次在控制人流做得較差，措施如「擠牙膏」，一時放行大量市民，一時限制過多市民，導致自己難以預計檔位所需的人手。