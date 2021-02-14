車公廟女工公廁內割脈尋短 獲救送院
2021年02月14日 12:47
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車公廟內有女工在公廁內尋短。
沙田車公廟有女工自殺獲救。今晨(14日)10時11分，有參拜善信往廟內公廁如廁時，揭發一名女工在廁格內懷疑割脈，鮮血流淌地上場面怵目，女善信慌忙報警求助。女工及時由救護車送院救治，事件原因有待調查。
今日為年初三赤口，易與人發生口角爭執，因此傳統上市民不會到親友家中拜年，轉而出外「行大運」，又或到廟宇祈福拜神。沙田車公廟便是全港較為繁忙的廟宇之一，每年吸引大批市民到場轉風車，取其「轉運」之意。
今年適逢新冠肺炎疫情肆虐，廟方亦實行多項防疫措施，包括為出入市民量度體溫、掃描「安心出行」二維碼，並落實入場人數上限等人流管制措施。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk