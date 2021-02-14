大年初三兼情人佳節惟疫情未消　僅54對新人拉埋天窗

大年初三遇上情人節，又是熱門的結婚日子，但新冠肺炎疫情未退，今年登記結婚的新人數量較去年大減近60%。根據入境處的資料顯示，今日(14日)登記結婚的有54對新人，當中於婚姻登記處註冊有32對。東網記者今早去到尖沙咀婚姻登記處，現場有16對新人正在註冊。新人成雙成對，大批親友亦盛裝打扮到場祝賀、拍照留念，場面相當溫馨歡樂。

婚姻登記處開門短短2個多小時，已經有4對新人到地庫的婚禮大堂註冊結婚。註冊儀式後，新人與大批親友到海旁、文化中心樓梯級等婚照勝地拍照留念、拋花球等，場面相當熱鬧，人人幸福滿溢。更有幾對新人需要排隊輪流到樓梯位置拍照。

新婚的林氏夫婦表示，特地挑選今日情人節結婚，因為是特別的日子，也象徵新一年的開始。被問及今日是年初三「赤口」，會否擔心有禁忌，新郎則笑指「我哋唔理呢啲世俗嘅嘢，我哋想要呢個日子」雖然因為新冠疫情，婚禮有人數限制，只容許20人，但他們認為不要緊，因現場仍有很多親友到來祝賀，且過程相當順利，婚期也沒有受影響。

另一對新人羅氏夫婦選擇今日結婚，他們同樣不擔心今日赤口易吵架，而婚期亦沒有受影響，但因禁聚令等防疫措施，無法讓更多親友來見證，也無法擺酒，惟有到酒樓簡單吃一頓飯，卻又因食肆2人一枱的限制，需要分8枱就座，難免有一點失望。

根據入境處的資料顯示，截至上月31日，已遞交擬結婚通知書並打算於今年情人節登記結婚的有54對新人，當中於婚姻登記處註冊有32對，惟對比過往兩年的情人節新人數目，今年較去年的130對跌58%；比前年(2019年)疫情前的333對新人，更勁跌83%。