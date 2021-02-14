政Whats噏：容海恩誕女後減近50磅　相隔5年再着旗袍賀情人節　

適逢年初三兼情人節，議員容海恩(Eunice)今日(14日)就喺Facebook上載咗一張相片充滿新春節日氣氛嘅相片，祝大家情人節快樂啊。相中嘅Eunice身穿紅色旗袍，企喺一棵桃花樹旁，唔少網民大讚佢好靚女啊！之但係，上年誕第2胎嘅Eunice雖然已經減咗近50磅，但就似乎唔係好滿意自己身材，笑言自己「仲有啲肚腩仔」，要繼續修身喎。

已經係兩個囡囡媽咪嘅Eunice話，對上一次着起呢件旗袍已經係2016年，自從前年同上年生咗囡囡後，完全唔敢拎返件旗袍出嚟。佢話上年體重最高峰時期曾增加至170磅，經過1年時間依家終於瘦返去120幾磅。被問到有咩修身秘訣時，佢就話平時工作比較忙，較多時間要落區，自己都好少做運動，但生完二女後飲食回恢復清淡，食少咗甜品同雪糕，仲話夜晚要盡量食返少啲飯喎。

該貼文唔單止得到一班網民大讚靚女外，原來佢老公袁彌昌(Derek)都有份讚好喎！Eunice話上載貼文後第一時間就問佢like(讚好)咗未，又話對方見到張相都話「Okay，都接受到」，笑指今日係情人節，Derek對張相梗係要講滿意，唔敢搵嘢刺激佢喇。之但係，農曆新年期間同家人聚會的話，都難免會食多咗嘢，Eunice就話聽日開始已經排滿工作，難得過新年，當然要趁假期陪家人食多啲嘢咁話。