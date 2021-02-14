中港家庭受限出入境管制分隔兩地　冀當局放寬檢疫安排團聚

新冠肺炎疫情持續逾年，中港兩地政府先後收緊出入境管制，首當其衝受到影響的無疑是中港家庭。有團體訪問了逾388名基層市民，了解疫症下中港出入境管制對其影響，發現近70%受訪者有親人在內地有事/有病，卻無法前往照顧/幫助；逾40%人反映自己收入減少/開工不足。該團體希望中港兩地政府可改善檢疫安排，以病毒檢測代替入境後的隔離檢疫。

調查在去年12月期間進行，當中約30%受訪者家庭中有60歲以上的長者；而調查中亦有近60%受訪者的家庭收入(包括綜援)1.5萬港元以下。調查結果顯示，73.7%受訪市民需要照顧持內地身份證的父母，其中有33.2%表示一家被迫分隔兩地，更有近14.6%受訪者在疫情期間經歷親人去世，卻不能前往奔喪。

而針對去年11月港府推出「回港易」，約92%受訪者表示對其生活有幫助，但仍有約76%人希望中港兩地均可免除14日隔離檢疫。另外，54.3%人希望在有檢測下開放羅湖關口，46.5%受訪市民希望可逐步開放各關口。

社區組織協會幹事施麗珊表示，在疫情下百業蕭條，市道嚴重下滑，中港兩地原本在家庭照顧、團聚、工作、貿易、學習、旅遊等方面皆有密切關係，但在現時的出入境管制及冗長的隔離期，令不少家庭被迫分隔兩地，甚至有香港家庭在去年新年讓子女回到內地避疫，至今受限於檢疫政策仍未能把子女接回，孩子未能返港上學，被迫停學。

市民蘇小姐表示，其4歲的女兒在去年年底，與嫲嫲到內地奔喪，但其後持內地身份證的嫲嫲因兩地收緊出入境管制，導致無法帶女兒回港，而蘇自己亦難以請假數周親自帶回幼女，加上香港快將開學，令她甚為擔憂。另一市民魏先生的母親患有乳線癌，現時身處內地，但自去年新年開始，她便為魏先生獨自在深圳照顧兩名年幼的小孩，而魏作為單親爸爸亦難以放棄工作數周，到內地照顧母親及接回需在港開學的子女，因此他希望中港兩地可有條件豁免隔離檢疫的安排，讓他們一家團聚。