初三情人節旺角花墟人流不絕　市民嘆氣氛未如理想

來到大年初三，今天(14日)適逢情人節，雖然撞上初三「赤口」，仍無損市民與另一半共度佳節的興致。東網記者下午到旺角花墟一帶視察，發現有不少花店仍休市，但現場依舊人來人往，人潮如湧。不少市民嘆言新冠肺炎疫情下過情人節，氣氛難免「打咗個折」，故計劃晚上與另一半於留家過節；亦有花店東主指今日人流比想像中多，惟仍難彌補今年生意下跌的慘況。

踏入情人節，不少花店已收起門外的年花，換上各式各樣的玫瑰花，以回應情人節主題。下午2時許，旺角花墟人流絡繹不絕，不少情侶、一家大細、夫婦都到場買花，但仍不及新年前或往年情人節人山人海的盛況。

花墟店舖負責人梁小姐表示，今年銷情比起往年差了不少，由於新春長假期關係，今年在新冠疫情下的送貨訂單較往年少很多，主要是送花去家中或酒店，較少送去辦公室。不過，或許因為市民都留港過節、沒有去旅行，花墟人流比預期多，不少市民即場買花，購買意欲不俗。花店也推出款式簡單、價格相宜的花束吸客，其中玫瑰、繡球花較受歡迎，紅玫瑰更是一早被訂購一空。

另一花店負責人溫小姐亦指，生意比往年跌了20%，尤其餐廳訂枱較少，連帶花束訂單減少，也沒人訂花送去辦公室。但她認為今日人流比想像中多，雖然花的價格上漲了10%，但顧客仍願意買花，其中粉紅、紫色玫瑰特別受歡迎，一早賣光。

市民楊先生一家三口到花墟買花，女兒以450港元買了情人節花束送予媽媽，相當溫馨。他們表示，過往均會在情人節逛街、外出食飯，但今年因疫情影響及各項社交距離措施限制，過節氣氛大不如前，所以打算一家人留家過節，簡單叫外賣做晚餐。

市民李氏夫婦亦到花墟選購了一束玫瑰花，花了680港元。李生指價錢比往年便宜「但錢唔係問題」，而疫情下，他們同樣打算留家過節，自己「煮飯仔」。另一對情侶崔先生與女友到場買花，崔笑言「今日初三赤口，啱啱嗌完交，希望女朋友唔好成日嬲」，他們亦認為疫下沒有節日氣氛，故打算今晚在家共度佳節。