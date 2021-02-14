賀歲馬投注額達18.43億　公眾未能入場無減熱情

賀歲馬今年不設公眾入場，無減市民對賽馬的熱情！沙田馬場如常在大年初三(14日)上演賀歲馬，惟因新冠肺炎疫情影響，賽馬會今日賽事未有開放予公眾進場觀賽，成為歷年首度沒有公眾入場的賀歲馬；只有預先訂座的馬主及其親友方能進入馬場，以往坐無虛席的看台，今年渺無人煙。但最後今年的賀歲馬投注額錄得18.43億港元，比去年賀歲馬投注額14.71億港元回升約25%，創賀歲馬投注額的新高。

今年的賀歲馬，公眾無法入場參與，只能安坐家中看直播。回顧上年賀歲馬，當時疫情開始爆發，仍有約8000名提前預約場內餐廳的市民可以入場。而今年全港各場外投注站與去年相同，均關閉不營運，市民只能透過電話或網上投注。但即使未能到場，仍無減市民對賽馬的熱情，令今年賀歲馬投注額高達18.43億港元。全日11場賽事，最矚目自然是下午約4時舉行賀年盃，財政司司長陳茂波亦有到場，並在賽後向獲獎馬主頒發賀年盃及元寶。

沙田馬場今日只開放予預先訂座並獲核准的馬主、其家庭成員或同行的馬會會員，共有609人入場，他們入場須遵守公共衞生保護措施，包括入場前接受體溫檢查、填寫健康申報表及在場內一直佩戴口罩。

另外，馬會亦規定，曾離開香港、現時正檢疫令管限或曾與此類人士有密切接觸、需要進行強制檢測但未獲無染疫證明、或於賽馬日前14天內與確診個案居住同一大廈或曾接觸確診個案的人士均不准入場。今日場內投注窗口不開放，而場內餐飲設施亦按政府的防疫要求運作，如每枱限坐2人、桌子之間最少相隔1.5米距離。

馬會又指，為符合政府要求，馬匹亮相圈亦有特別安排，每匹參賽馬匹最多只可有一名馬主進入亮相圈、圈內每組人群間最少相隔1.5米的社交距離。而頒獎慶祝亦會從簡，除頒贈獎盃、及於各場賽事後在凱旋門為頭馬馬匹及馬主拍照外，馬場內不會有其他慶祝安排或儀式。