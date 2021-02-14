政Whats噏：陳梓維議辦新年放足19日假 　網民圍插太懶唔做嘢

明日(15日)係年初四，亦係農曆新年假期嘅最後一日，相信唔少打工仔之後返工都難免「初四咁嘅樣」喇。不過有人有排都未開工，仲可以放假放到初十八，等到下個月先返工。到底邊個可以放足19日假咁開心？咪就係自上任以嚟備受爭議嘅油尖旺區議員陳梓維囉，今次佢就畀網民圍插佢做區議員做到咁懶，不如索性辭職算啦！

陳梓維議員辦事處嘅社交媒體專頁上周三(10日)傍晚發文，宣布辦事處收爐，同埋祝街坊新年快樂、身體健康，又話辦事處會係「年十八」再對外開放，如有急事可以致電佢哋嘅相關職員。咦？放到「年十八」，咪即係放到下年？應該係放到初十八先啱喎。除咗疑似寫錯字，帖文配上一張財神圖，搞笑嘅係今年明明係牛年，但財神頭像就被換成一隻貓，似乎有啲九唔搭八咁喎。

眼見陳梓維等到初十八先啟市，唔少網民就非常不滿，紛紛圍插陳唔做嘢。有網民稱未見過一份工可以放到「年十八」，諷刺陳依份真係世紀筍工，仲叫陳下年不如索性話放到去年廿八，即係放足一年啊。又有網民質疑陳做區議員居然有假放？反問陳點解唔放假到任期結束？有網民亦都狠批陳放多過正常人兩星期假，形容係人神共憤啊。睇返其他區議員辦事處，多數係年初七、八啟市，而放假時間街坊仍然可以聯絡職員求助，而陳梓維就放到初十八，又真係誇張咗啲喎！