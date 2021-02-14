鄧炳強大年初三連走三區　為前線警員打氣

被指有擔當的警務處處長鄧炳強，趁今日大年初三（14日）走訪上水流水響、大埔林村及沙田車公廟，了解執勤警員的工作狀況，並為他們打氣致謝。期間，有不少市民新春遇上「一哥」，向他拜年及合照留念。

今早10時連，鄧炳強先到流水響郊遊徑一帶，與警方快速應變部隊進行反罪惡巡邏。巡邏期間，不少市民認出鄧炳強上前拜年，「一哥」表現親民，逐一與市民拍照留念。至中午12時，鄧炳強前往大埔林村許願樹，與新界北總區指揮官曾正科及大埔警區指揮官馬偉卿到一帶巡視，並與在場的前線人員交談。

約下午1時半，鄧炳強移師到車公廟，在新界南總區指揮官麥展豪和沙田警區指揮官梁子健陪同下，視察人流管制措施的運作情況。期間，鄧炳強向現場執勤的軍裝人員談話，表示支持。

鄧炳強近日多次落區為同袍打氣，他早在年卅晚（11日）和大年初一（12日）分別到維多利亞公園、旺角花墟及黃大仙祠；上周一（8日）晚上亦曾親身到訪深水埗桂林街恒安樓的隔離封鎖區域現場，探訪現場警員工作情況，並向他們道謝。

港府上月22日於佐敦一帶首次作封區行動檢測時，鄧炳強亦曾到「受限區域」內探訪同袍，為現場警員打氣，上月26日亦有到油麻地「受限區域」探訪同袍。