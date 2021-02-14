政Whats噏：香港牛年行衰運　政府無能施政離地　政治鬥爭加劇

新冠肺炎疫情持續已一年，加上前年社會運動的衝擊，香港各行各業備受打擊，失業率更是創16年來高位，市民都期盼來年經濟和疫情都能有改善。本報今年繼續請來香港術數家協會術數師楊子東，以立春八字分析本港牛年運程。佢話牛年本港大致都係行衰運㗎啦，保守估計仲會衰多4年，要去到2030年後先會有好日子過。楊師傅指政府架構未能凝聚各界，令香港社會出現嚴重分歧，牛年仲可能會出現病毒變種同埋政治鬥爭，睇怕香港人要捱足10個月衰運，去到年尾先有得透透氣喇！

楊師傅話牛年頭幾個月香港仍然會被疫情籠罩，形容病毒非常兇惡，農曆四月時甚至會出現病毒變種添。唔單止疫情影響，楊師傅話農曆三月時會有唔少鬥爭以及偷竊事件，而去到農曆五月嘅時候，香港嘅政治鬥爭更會漸趨明顯化，農曆七月鬥爭就會白熱化，農曆八月時分分鐘更會演變成交劍殺，政治鬥爭再度加劇，甚至將會出現流血事件呀！

楊師傅又感嘆，香港人其實都係最重視生活條件好唔好啫，好多事都已經唔係政治問題，而係民生問題，但偏偏政府嘅架構同制度未能凝聚各界。楊師傅話政府即使想做好一件事，但政策成果往往不如人意，社會各界亦唔願意協調同配合，當大家都無得傾，社會咪只會走向極端囉。

唔單止政不通、人不和，楊師傅仲提醒大家，農曆六月要小心飛機失事，可能同疫情已久航空業停擺，飛機太耐無起動有關。而農曆六月喺東南區都會有山火、地震等種種意外，係全年嘅重災月份啊！值得留意嘅係，東南區全年都多災多難，例如農曆七月東南亞會出現財困，農曆八至九月更會成為大型病毒嘅高危地區，但災難都難而化解。

究竟幾時先可以解困？楊師傅話香港人要捱足10個月，去到農曆11月、12月，即係牛年年尾疫情先會穩定落嚟，市面氣氛都會相對好，到時娛樂圈會更活躍，亦會有唔少人選擇喺呢個時間結婚。所以楊師傅都勉勵香港人唔好灰心，要堅持落去，只要努力年尾有望見到好景象嘅！都係嗰句，風水命理同八字批算，目的都係想幫人趨吉避凶，但信則有、不信則無，好與壞都毋須太上心。