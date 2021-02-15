去年全港消耗24億個即棄口罩　環團籲港人轉用可重用口罩

新冠肺炎疫情肆虐下，市民佩戴口罩防疫成為指定動作。然而，每人1日用1個口罩，對環境的負擔很大。有環團估計，全港市民在過去1年，消耗接近24億個即棄口罩。農曆新年開始新氣象，環團邀請多位市民親身試戴3款可重用口罩，冀打破他們對可重用口罩的「麻煩、不舒適」等印象，亦呼籲市民要按自己需要購買不同種類的可重用口罩。

對於可重用口罩，市民或只會聯想到銅芯口罩、防毒面罩。環保團體綠領行動上月邀請一些市民嘗試佩戴3款可重用口罩，分別是布口罩、可更換濾芯的納米口罩，與及可更換濾芯的矽膠口罩，3者均有「顆粒過濾率(PFE)」高於78%至98%的過濾效能，售價約100至200港元不等，可佩戴數十次，望更多市民接受可重用口罩。

「屋企有好多存貨，多到一年都用唔晒。」陳先生如很多港人一樣，去年口罩荒後，家中囤積大量口罩存貨。他第一天試用不用更換濾芯的布口罩後，便對可重用口罩改觀，「都係多兩分鐘，返屋企洗完手可以順便洗埋口罩。」。他試用3款口罩後，他傾向有立體剪裁的矽膠口罩，又指布料口罩不會令他皮膚敏感，曾用噴壺在布口罩上灑水都未有穿透，認為保護性能佳，雖然要隔3日更換濾芯，但自己日後亦會持續使用。

另一試用家莫小姐任職老師，每天講課的情況下，需要一日更換2至3個即棄口罩，亦會有一定異味，又認為即棄口罩在大自然難以分解，便曾自製布口罩，但亦擔心防護性能。她在試用後較喜歡可重用布口罩，認為佩戴體驗最貼近即棄口罩，未有太侷促，而且風乾速度快，每天亦可使用。她指，以往家人亦會反對她使用布口罩，認為不能防毒，但她解釋可重用布口罩有一定認證，而且她佩戴後未有染疫，家人亦放下成見。

綠領行動總幹事何漢威直言，市民其實對可重用了解不足，只要增加推廣，銷售途徑便會有更多人嘗試使用，市民可根據自己的需要選擇不同的口罩，又希望機構將來不會再派即棄口罩。何指，現時估計近年本港棄置了24億個即棄口罩，加上港人多了外賣，使用膠袋、膠盒的使用量激增，有需要正視問題，否則環境污染情況愈來愈嚴峻。