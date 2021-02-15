中電流動工作室訓練員工　提高安全意識

近年發生不少工業意外，為提高員工及業界安全意識，中華電力有限公司推出全港首個安全訓練流動工作室，利用貨車改裝成「漂流教室」，為前線人員及中電專才學院的學生提供培訓。「麻雀雖小，五臟俱全」，教室內有密閉空間拯救訓練、懸吊紓緩帶使用訓練、直梯攀爬訓練及尾板操作訓練，未來更會加入不同技術如虛擬實境（VR）等，加強訓練。

貨車靈感來源自「外送到會」的形式，擔任設計師的中電專才學院工程師黃振雄指，同事長時間戶外工作，到指定訓練中心訓練效率較低，且有資歷同事亦未必記得每一步最精準的操作，若能工作前再一次熟習操作，對安全操作極有幫助。工作室利用車頂和貨櫃的空間，模擬密閉空間環境，車身外設有大電視，可利用車內的高清紅外線鏡頭監察車內實習情況。黃續稱，工作室已用半年時間作多方面測試及改良，去年7至8月左右推出，相信能方便工程人員於工作前溫故知新，降低發生事故的風險。

中電專才學院副總監關仲明稱，工作室由一輛平板貨車及一個可更換式貨櫃組成，耗資約50萬，目前已有數百人試用，預計以後可引入VR及模擬高壓開關掣等訓練貨櫃，只需用重型吊機便可吊起現有工作室的貨櫃作替換，極為方便。他又指，雖然目前流動工作室只有一輛，但如業界以後有更大需求，相信亦將會研發更多。