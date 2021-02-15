東方日報A1：港府糟蹋古蹟瑰寶　自毀旅業「錢」途

新冠肺炎疫情纏港不休，港人難以外遊。適逢農曆新年假期，不少人為解悶氣，四出尋找本地美景來「打卡」探秘。惟無能政府眼光短淺，未有妥善保育和善用本地古蹟來發展特色旅遊。將軍澳一座建於清朝、獲評為一級歷史建築物的茅湖山觀測台，被政府圍封7年仍未訂計劃活化，地政總署只花18萬元興建「更亭」派人看守觀測台，而遇到有人塗鴉文物，該署竟然再塗白油來遮蓋，珍貴文物慘遭二次傷害。附近一個百年炮台遺迹更淪為雜草堆，市民即便路過亦難以發現。有專家批評政府明顯失職，缺乏保育政策。

逾百年歷史的深水埗主教山配水庫，因為政府錯判其歷史價值，差點被夷為平地，但事件只屬冰山一角，全港有多項珍貴文物未獲政府重視。位於將軍澳茅湖山的茅湖山觀測台，又稱為茅湖廢堡，早於1898年英國租借新界前已建成，估計為清朝佛堂洲海關的觀測台，供滿清官兵駐紮及觀測佛堂門航道之用，至今有120多年歷史。基於其獨特性，古物古蹟辦事處於2009年12月將該觀測台列為一級歷史建築。

審計署於2013年發表的《古蹟及歷史建築物的保育》報告中提及茅湖山觀測台，批評該項一級歷史建築長期缺乏打理，日久失修，加上四周並無圍封，可能危及遊人安全。地政總署於同年3月，以安全為由把該觀測台圍封，作為過渡措施，並待當局定出計劃後再善用，但相關計劃一直未有出台，該觀測台迄今被塵封7年。

本報記者日前到上址視察，發現觀測台四周被重重鐵絲網圍起，不少途人經過都望門興嘆，只能隔着鐵絲網窺探觀測台外貌。觀測台以灰色火山岩建成，整幢建築物保存完整，圓柱形設計頗具歷史感，石牆則有明顯塗鴉痕迹，但有關部門竟用白色油漆來遮蓋相關塗鴉，造成雙重傷害，而觀測台旁豎設用作介紹歷史的資料牌，牌上不少字體已模糊不見，明顯日久失修。

觀測台旁有一個更亭，長期有人駐守。負責駐守的保安員稱，他們轄屬外判公司，每日分3更輪流上山看守觀測台，以免遊人進入破壞。古物諮詢委員會前委員、香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然指，若一級歷史建築屬政府古蹟，可再被劃為法定古蹟給予高度保育，而茅湖山觀測台符合相關條件卻被閒置7年，明顯是政府失職，缺乏保育政策。

李批評政府保育茅湖山觀測台的做法荒謬，以油漆遮蓋塗鴉更是反智，對文物造成雙重破壞。他指，保育並非單單將古蹟圍起，而是需要活化，讓更多人們認識城市歷史，培養社會歸屬感，促請政府重新審視現行保育政策，令本港的歷史瑰寶得以妥善保存。

地政總署回覆指，茅湖山觀測台屬歷史建築物，位於未撥用的政府土地上。西貢地政處於2014年在其外圍裝設鐵絲網，以防該處被非法佔用或受到破壞，處方去年耗資約18萬元在上址設護衞員室，供看守該處的外判護衞員使用，現時未有部門申請或建議開放該歷史建築物。記者陳錦燕