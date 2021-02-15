遊人缺德　攀樹打卡　山野便溺　亂拋垃圾

農曆新年期間郊野及山嶺人頭湧湧，但未必每個郊遊人士都愛護大自然，有外傭為求影靚相而攀上樹木，亦有市民在樹上架起吊床，悠然對着遼闊海景睡午覺。有環團指出，近半年多了市民行山，但部分人缺乏公德心，不單止亂拋垃圾，而丟棄口罩已是「常態」，更甚者是有人在山野隨處便溺，令市民行山隨時踩中「黃金」。

本報記者日前到魔鬼山視察，發現山上有大批郊遊市民，但並非人人都有公德心。現場所見，有多名外傭在同鄉協助下攀到樹上，再擺出「甫士」打卡影相；亦有一名中年男子對着怡人海景，在樹丫上架起吊床，一邊聽着音樂，一邊悠然午睡。

環團「綠惜地球」社區協作總監鄭茹蕙表示，港人因為疫情難以出境外遊，近半年市民紛紛改為行山，亦令垃圾亂棄於郊野的問題惡化。她稱，一些熱門的行山地點，例如元荃古道，不時發現有人於現場遺留處理大小便後的紙巾，影響衞生。她建議政府增設流動洗手間，並將資訊提供予一些受行山愛好者歡迎的手機應用程式，方便市民在山野人有三急時，亦能找到廁所。

另外，昨日年初三發生多宗市民郊遊意外。一名姓吳的59歲男子偕數名友人往大嶼山踏單車，至梅窩水井灣一帶時突然感到不適，未幾更暈倒在地，同行友人報警求助，吳被直升機送往東區醫院搶救後返魂乏術。西貢萬宜水庫昨午有一名姓楊的75歲老翁，獨自在東壩郊遊時，疑不慎失足墮至離地約3米的防波堤錨形石，他頭及腳受傷淌血，事主由直升機送往東區醫院治理。