魔鬼山荒廢軍事設施　具發展本地遊潛力

文物及歷史建築是社會瑰寶，若獲妥善保育及推廣，將有利本港旅遊業發展，但政府未有善用優勢，即使在疫情下推銷本地特色旅遊，仍只介紹市民到一些老牌旅遊點。文物乏人問津，自然日久荒廢，當中位於油塘的二級歷史建築魔鬼山軍事設施，竟淪為雜草堆，旅遊業界大嘆可惜，認為若魔鬼山軍事設施連同油塘鯉魚門一帶發展本地旅遊，必定大有作為。

魔鬼山面向狹窄的鯉魚門海峽，能瞭望從維多利亞港東面而來的船隻。1898年英國租借新界後，選定在魔鬼山興建軍事防禦設施，成為本港重要軍事據點。魔鬼山軍事設施主要由作為東海岸設計指揮部的山頂堡壘、山腰的歌賦炮台和山腳的砵甸乍炮台組合而成，同被獲評為二級歷史建築。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，他早前到魔鬼山郊遊，只發現到歌賦炮台，但砵甸乍炮台卻不見蹤影，經一番苦尋下才發現後者已淪為廢墟。本報記者跟隨姚柏良到魔鬼山一帶，經過一條隱秘路徑後到達砵甸乍炮台遺迹，現場雜草叢生，即使有人路過亦難以發現。

姚批評當局對歷史建築長期缺乏打理及保育，亦未有將歷史建築融入旅遊政策。他認為，若透過政府能夠跨部門合作，將文物保育與旅遊高度結合，必能在保育之餘，將歷史文物設計成為「打卡」熱點推動本地遊，達致一石二鳥。

地政總署回覆指，砵甸乍炮台及歌賦炮台遺迹同屬歷史建築，位於未撥用的政府土地上。一般而言，地政處會在收到投訴後，就未撥用的政府土地安排臨時剪草，當有部門申請使用有關歷史建築後，便會就維修保養事宜諮詢相關部門。