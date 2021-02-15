何志平專欄：小往大來

新春大吉。

此地有習慣風俗於一年之初卜卦問籤，算來日之吉凶，探一年之運程。叩問身邊深諳此道之高人，曰：「欲知前世因，今生受者是。欲知後世果，今生作者是。富貴皆由命，前世各修因。」這是因果循環的定律。高人指點說，今年是辛丑年，60年一甲子。2021年的辛丑是啥模樣？參考上3個辛丑便可知一二。

1841年辛丑，是中英鴉片戰爭後《穿鼻草約》商談的一年，導致1842年的《南京條約》割讓香港。

1901年辛丑，正是國家大難的壞日子。前兩年，1899年己亥，義和團到處打砸燒的鬧個不停。1900年庚子，八國5萬聯軍，攻入京津，迫使慈禧光緒帝逃亡陝西；1901年清廷與11國簽訂不平等的《辛丑條約》，賠款4億5千萬両，當時中國人口4億5,000萬，用意就是要每個中國人都要交一両白銀的「罰金」；賠款共分39年才還清，本息共計9.8億両白銀，翻一倍多，也使得中國在後來的幾十年中的經濟跌入低谷，長時間內翻不了身。巨額賠款使中國社會經濟極度落後凋敝，人民生活更加貧困。

1961年辛丑，是中國最大3年饑荒的最後一年，災害依然肆虐，說有近4,000萬人死亡，給人們生活帶來巨大的痛苦。

庚子年都是多災多難峰值之年，之後的辛丑就是苦難混亂的下陂，收拾殘局的時候。有預言家謂這一年的值年卦是山火「賁卦」，上艮下離，暗示山下大火燒光了山上叢林，是曇花一現的假象，動盪持續。如何處身於亂敗之尾局，拾片餘殘，撥亂反正，重創生機再出發上路？

另有高人指向新一年開始的卦象。正月為寅，十二消息卦中為坤乾：泰，三陽啟之。泰卦辭曰：「小往大來，吉，亨」。是小的前往去了，大的來臨到了，一切都吉祥通達。究竟去了甚麼，又來了些甚麼？大家各取所需，心照不宣。否泰循環，此消彼長，否極則泰來，雖有去的，亦有來者，但無遠不復，無復不還。實際情況，各自演繹不宣，對號入座各隨尊便。

新正頭，泰卦第一爻為「破舊」。「初九：撥茅茹以其匯。徵」。意思是：連根撥掉茅草及其同類，出征伐敵。要把茅草那長長的根，和茅草的同類都一齊抽起割離於土地，才能達致吉祥之境。象曰：「撥茅徵吉，志在外也」。目標是在外邊的，想像要往外處伸延。

泰卦是萬物重生的第一步，欣欣向榮的新開始，社會和平穩定的預兆。為居安而先思危去險，清君側，靖遺難，鋪平道路，安泰日子才能在望。清掉了雜草，征敵成功後一切都會變好的嗎？怎還可以重複100多年前那醒而不覺、覺而不悟、悟而不改、改而不立的歷史啊！

泰卦的第二爻是如何 「立新」。爻辭：「九二，包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚於中行」。意譯為：有包容八荒，大川似的寬廣胸懷，不管多遙遠崎嶇，徒步涉河急流以拜大德，禮賢下士，廣結人緣，野無遺賢，但不結黨營私，不拉幫結派，輔佐公正有道之主，才是正道。

泰卦的第三爻也是陽爻，九三：「無平不陂，無往不復，艱貞無咎。勿卹其孚，於食有福。」 是說，沒有平路，就沒有陂路；沒有去的，就沒有來的。平坦必有崎嶇，失去的，必有得着的。和平大安之時仍努力不懈的艱苦奮鬥，守忠誠，講信義。

庚子年都是大災難，辛丑年是大難之末。要走出困境，就要吸取教訓，清茅除根，有破有立，廣結同志大德；要放眼遠方，諳悉平陂往復變化的天地運行循環哲理，以謙卑艱貞的心態來面對一切，才能處泰然，保安康。

以古鑑今，上幾個辛丑年，告訴我們，如果自己的國家不強，不富，便會有怎樣的後果。歷史是不會一成不變的重演舊事，但總是會似曾相識的周而復轉，往來不變！

今天天色晴朗。

今年空氣清新。

辛丑再出發，吉，亨！