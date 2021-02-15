郵輪之旅成死亡直通車　鑽石公主號乘客：未有染疫不全因幸運

去年2月的一趟豪華郵輪之旅，卻是部分人的「死亡直通車」。郵輪「鑽石公主號」在短短1個多月間，有逾700人染疫，當中有3名香港人魂斷日本。在船上逗留了約一個月的港人許先生(Simon)相信，船上主要傳播途徑是進食自助餐期間交叉感染，另一原因料是因染疫船員播毒，令乘客即使留在房內亦可能受感染。他回想郵輪之旅的經歷，坦言自己未有染疫是非常幸運，但同時亦相信是因自己的防疫措施「做得足」，令他們可幸免於難。

去年1月25日上船的Simon在郵輪度過了數日平靜休閒的日子，至2月3日得悉確診老翁曾上船後，乘客仍表現得若無其事，「(乘客覺得)伯伯有嘢，未必船有事」，誰料到病毒已在不知不覺間傳播。至翌日，郵輪返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，氣氛才開始有點緊張，隨着檢疫期臨近完結，船上的人亦愈發不安。

Simon指，當時檢測混亂，僅部分人獲安排進行檢測，但船上的人要獲得檢測報告才可下船，他則要主動致電醫療室，方獲派員採樣。至船上第一批人獲准離開，留下的人開始思索到底自己是因為受感染，還是檢測報告被遺失，所以才無法下船。看着一批批人下船坐車離開，Simon與太太亦不禁感到失望，「第二批人走晒，成條走廊變得好靜」。幸好數日後，船上的港人已獲分批接走，而Simon與太太則是最後一批離開的港人。

Simon回想當時情況，認為鑽石公主號多人染疫，可能因進食船上的自助餐有關，即使至2月4日，船上的人仍不忌諱染疫風險，在船上享用自助餐，期間可能有帶病毒者污染設施，或乘客在進食時互相有接觸，令病毒輕易散播。他坦言，覺得自己未有染疫非常幸運，但除了運氣，相信防疫意識亦是一大「功臣」，強調他將物品帶入房間前會進行消毒、亦會定時消毒廁所，及打開露台門口，保持空氣流通等，避免有病毒在房間停留。另有媒體報道病毒傳播或與船上的大型活動有關。

曾親身到日本協助船上港人的議員鄭泳舜憶述，當時船上有不少港人感壓力及憂慮，當中有些港人因確診，須離開親人，到日本的醫院留醫，船上的人除了擔心親人情況，亦憂心自己作為密切接觸者會染疫。

他指，當時大眾可能未料到此病症可以令人病情惡化得如此快，「入院過咗兩三日就話病情好嚴重」，有個案是兩夫婦去旅行，妻子染疫入院，醫生向丈夫反映妻子病情已很嚴重，惟丈夫因仍在隔離期間，不可下船，亦無法與妻子溝通，本來是一趟開心旅行，豈料最後與親人天人相隔。

鑽石公主號因一名曾於去年1月20日登船的香港老翁確診，船上逾3,000名乘客及船員需在船內隔離，乘客中有約370人是香港人，當中76人確診，確診率達5分1，其中3人不幸離世。