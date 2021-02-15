商戶霸街散貨　年桔路延綿百米

今年15個年宵花市在第4波疫情下一度取消，政府後來「轉軚」復辦，令參展的小販大失預算。為加快散貨，柴灣有人將200盆年桔擺放在行人路上出售，延綿近百米；將軍澳亦有新春小販擺檔賣水果和年花，有地區人士促請警方和食環署進行聯合行動驅趕無牌小販。

「金蛋果就260蚊一盆，嗰邊就四季桔，250蚊盆，分大中細。」柴灣怡泰街逾200盆年桔和金蛋果整齊排列在花槽旁，延綿近百米，兩名女子向途人兜售，有食環署職員站在隱蔽處觀察。將軍澳景林邨有一個5米長的無牌水果檔，數十箱盛載水果的紙皮箱，堆放至2米高，吸引近20人選購。

西貢區議員張偉超指，該小販每年農曆新年前都會在景林邨擺檔，檔口和貨品霸佔屋邨通道多天，管理公司和法團亦未有派人清理，質疑是否有人默許。他指，由於檔口位於屋邨範圍，食環署人員無權執法，警方亦表示不會處理無牌小販等問題，他指邨內早前出現多宗確診個案，有大廈被要求強制檢測。他擔心小販聚集人流，增加播疫風險，加上衍生的垃圾產生環境衞生問題，促請警方和食環署進行聯合行動打擊。