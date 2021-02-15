假難民禍港　7年燒60億元公帑

假難民濫用免遣返聲請禍延本港多年，立法會《2020年入境（修訂）條例草案》委員會上月舉行首次會議，希望加快聲請審核、執法及遣送等工作，保安局預料來年有關開支不少於9億元，有議員斥假難民禍港多年，枉花公帑處理，促政府盡修例，堵截問題。

出席會議的保安局副局長區志光指出，前年初有1.6萬宗聲請個案，至上月已減少至約560宗尚待處理；而尚待上訴委員會處理的上訴聲請個案，由高峰期的6,500宗，減至去年底約1,700宗。至去年底，仍有1.3萬名聲請人或因聲請被拒人士留港，當中有8,400人是因聲請被拒而向法院提出司法覆核。區續指，2019至2020年度處理聲請的開支約為9.5億元，預計新一年度的開支不會少於9億元，加上人數未有減少，需要持續提供人道支援，更會因通脹而上升。

議員葛珮帆直斥難民禍港多年，「使咗好多冤枉錢」，過去7年，已耗用公帑60億元，但假難民未有感恩圖報，反為本港帶來治安威脅，搶劫及犯毒案時有發生。她又指司法機關積壓大量司法覆核個案，但態度卻愛理不理，她亦促請盡快處理。