南亞小販新春圍城　除罩叫賣拖垮疫情

新春市面人流增加，多區無牌南亞小販傾巢而出「搵真銀」。深水埗有逾百檔南亞小販擺賣，幾乎佔據整條行車路；小販集團更在同區公園，向外傭兜售家鄉食物；荃灣則有人佔用行人天橋擺地攤，「除罩」叫賣播毒；元朗有大批南亞小販雲集，另一小販黑點中環更是熱鬧，懶理播疫危機。

農曆新年期間，深水埗北河街、南昌街及長沙灣道一帶，大批南亞小販擺檔，高鋒期有逾百檔，部分小販沒有戴上口罩，有時除罩吸煙，或邊食飯盒，邊做生意，經常有5、6人聚在一起。附近大南街另有一批南亞裔男子出售衣履及電器等雜貨，日前現場有如墟市一樣，近20檔的地攤小販，幾乎佔據整條行車路。同區的荔枝角公園附近，3、4名疑為印傭的女子在港鐵美孚站外駐守，售賣20港元一盒的家鄉食物。據東網記者觀察，一小時內可售出近10盒，3小時每人生意已高達600元，當食物快將售罄，在旁的「駁腳」更熟練地往附近郵局門外補貨。

港鐵荃灣站通往大河道的行人天橋，日前有約50檔南亞及外傭小販擺地攤售賣手袋及衣服等日用品，小販卻佔據一半路面，嚴重阻塞行人通道外，有人更除下口罩叫賣。而中環仍有大量南亞小販聚集，出售衣物及日用品，有南亞小販拉下口罩做生意，而上址有外傭仍無視禁令，部分聚集時拉下口罩。另外元朗擊壤路同樣熱鬧，一條不足百米的行人路，日前有十幾檔小販，當中不少是外傭向同鄉大做生意。

然而，記者連日來巡查該些黑點，未曾看見有食環署人員執法，只是日前於大南街附近看見有警員上前驅趕小販，惟小販待警員離開後隨即重新開檔。議員葛珮帆痛斥無牌南亞小販在現時本港仍處嚴峻抗疫時期，罔顧公眾安全，「犯聚」及無戴口罩，釀成播疫機會，恐令疫情雪上加霜，當中更不排除有假難民參與其中。她要求各部門聯合打擊，防範疫情擴散。

康文署發言人稱在2019及2020年，分別收到2宗及5宗疑有人在荔枝角公園兜售食物或物品的投訴。而食環署發言人表示同期在深水埗大南街涉及檢控無牌小販，分別有54及37宗，在檢取小販棄置物品方面，則分別有603及329宗。