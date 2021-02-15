跨部門突擊巡查尖沙咀區場所　39男女犯禁被控

尖沙咀警區聯同食環署及控煙辦昨日(14日)下午巡查尖沙咀一帶的食肆、酒吧及派對房間，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，在諾士佛臺一食肆發現一名25歲女子沒有配戴口罩及在禁煙區吸煙，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599I章）及《吸煙（公眾衞生）條例》，執法人員遂向該名女子發出相關定額罰款通知書。

其後，執法人員發現加拿分道一食肆於傍晚6時後仍然營業，負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員將檢控一名33歲姓張男子。該食肆內18男19女顧客(20至58歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。