Dr.東：賀年食品高糖高脂　兩塊年糕熱量等於一碗飯

傳統賀年食品都高糖、高脂肪，不利健康，但只要選對食材及煮法，也可將熱量盡量降低，令新春期間食得有營。有註冊營養師表示，常見的年糕每兩塊已等於一碗飯的熱量，每餐宜最多吃兩塊；烹煮時可在煎鍋上放牛油紙，便不用額外放油。眾多糕點當中，相對健康的是蘿蔔糕，卡路里較低，惟所有賀年食品都宜淺嚐即止，否則新年體重隨時增幾磅。

聚餐時，必定有寓意「步步高升」的糕點。註冊營養師王穎羚表示，在眾多糕點中，蒸蘿蔔糕相對健康，因有豐富的蛋白質和纖維，卡路里也較低。芋頭糕的熱量最高，脂肪和碳水化合物都頗高。年糕則飽含碳水化合物，糖尿病患者進食後或會血糖飆升。王建議購買長方形的糕點，較容易計算分量和營養。切片後，每兩塊等於一碗飯的熱量，王估計女性每餐最多食兩塊，男性或發育中的小朋友則可食多一點。

烹調糕點時，可以使用氣炸鍋、微波爐、焗爐、蒸等少油的煮法。王推介在煎鍋上放牛油紙，慢火用熱力逼出糕點的油脂，以煎熟糕點，就不用額外放油。如必須放油，可以使用噴壺控制分量，而特級初榨橄欖油有豐富的抗氧化成分，有助減低患慢性疾病的機會。

過年時家家戶戶都會準備全盒，寓意「十全十美」。王建議全盒準備堅果，她特別推介開心果，較低熱量、蛋白質高，而剝殼過程也有助減慢進食速度。她建議購買獨立包裝的堅果，就更容易控制分量。另外，也可準備蔬菜脆片、蒟蒻果凍等高纖維、低熱量的零食。

不少人喜愛買高檔水果招待親友，王提醒，這些高檔水果的體積較大、甜度較高，市民要留意進食分量，每天的水果量應為兩份，等於一碗中式飯碗的分量。她舉例指，香印提子較大顆，約7、8顆就能放滿一個飯碗，市民要酌量進食，避免攝取過量糖分。招呼親友時可準備茶水，一些纖維茶有助減慢糖分吸收，令血糖上升的更穩定；手中有茶亦可避免親友勸食，化解尷尬。

王指，飲食最重要是「有借有還」。市民應好好計劃每一餐的食物，例如早餐食了煎糕點，就要避免食麵包等高澱粉的食物，同時可配牛奶、雞蛋等富含蛋白質的食物，以減慢升糖速度。如晚餐有飯後糖水，則要減飯量，以達致平衡。王特別提醒，糖尿病患者宜定期檢查血糖，不但有助減輕進食壓力，也令飲食更具彈性，不用擔驚受怕。

「賀年糕點營養表（以每100克計算）」

●蒸蘿蔔糕●煎蘿蔔糕●煎芋頭糕●年糕●煎馬蹄糕

能量（千卡）●87●130●160●156●140

蛋白質（克）●2.3●3.2●3.2●3.3●0.16

碳水化合物（克）●11●16●20●34.7●31

脂肪（克）●3.6●5.7●7.4●0.6●1.7

膳食纖維（克）●2.1●2.7●4.1●0.8●1

糖（克）●2.1●3.2●2.3●NA●19

飽和脂肪（克）●0.66●1●1.3●NA●0.23

膽固醇（毫克）●3.1●8.8●6.7●NA●0

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