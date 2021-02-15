百業交困廚師失業半年三餐捱麵包　工會促預算案全民派1萬紓困

新一份財政預算案將於下周三(24日)發表，財政司司長陳茂波早前預計全年財政赤字恐逾3,000億港元，表明會平衡各種紓困措施，意味派錢機會甚微。有工會今日(15日)召開記者會，要求政府在新預算案中加入「向市民回水至少1萬」、「補償積金對沖權益」和「設立臨時失業援助」等措施。

香港職工會聯盟要求政府在今年上半年再向全港市民回水不少於1萬港元，涉及開支700億港元。工會認為派錢可幫助受疫情打擊收入的市民，同時刺激消費，為受疫情影響的零售、餐飲和娛樂市道，帶來正面的影響。

補償積金對沖權益方面，職工盟要求政府預留500億港元，以「特別供款」形式補償僱員全數被對沖的強積金權益，直至正式取消對沖安排為止，並將補償追溯期設至2020年1月。

至於設立臨時失業援助，政府要為失業、開工不足或被迫放無薪假的僱員和自僱人士提供現金津貼，津貼額為損失收入的80%，以月薪計上限為每月1.6萬港元，以日薪計上限為每日535港元，最多可領取津貼6個月或180日，估計涉及開支約100億港元。

職工盟批評，「防疫抗疫基金」當中有4分之3撥款直接給予僱主或經營者，而「保就業」計劃推行期間已漏洞百出，不少僱主一邊收取補貼，一邊要求員工放無薪假、減薪及濫用散工取替長工。

早前任職廚師的鍾先生失業已半年，稱自己現時三餐都是吃麵包，戶口「得番兩、三百蚊」，半年來向20至30份餐飲相關工作求職，都不獲聘用。他表示，曾考慮申請綜援，但家中有成員為公務員，家庭總收入超出上限。對於政府設立「防疫抗疫基金」，他直指「1蚊都冇收過」，又反問「『保就業』唔係畀打工仔咩？」