打工仔排長龍檢測趕復工　斥政府政策擾民促陳肇始下台

港府早前預告，最快可於大年初七(18日)放寬食肆營業時間、美容院、健身中心等行業亦可獲重開，惟適逢新春令每日檢測量大減，各界打工仔為趕及後日啟市復工，今(15日)紛紛湧至社區檢測中心採樣，令全數社區檢測中心即日預約幾乎爆滿。當中屯門兆麟社區檢測中心，今早8時左右已有逾百人到場排隊，有到場排隊的工友狠斥港府高官離地，政策擾民，箇中關鍵實源於抗疫工作不合格，矛頭直指食物及衞生局局長陳肇始，要求她下台。

任職美容業的鄧小姐指出，因公司預料初七重開，故特地上班前到場接受檢測準備復工，但由於排隊人龍過長，擔心未能及時完成檢測，認為當局應增加檢測地點，狠批「政府成日做啲嘢出嚟麻煩市民」。她又指，美容業未曾爆疫，但卻多次被勒令停業，批評港府拒絕封關，導致本港疫情遲遲未止，直言「政府真係好廢」，抗疫工作不合格，主責的高官陳肇始應該下台。

另一美容業員工劉女士指，因被迫放無薪假，為生計曾到食肆任職洗碗工10日，但又因晚市禁堂食而被辭退，經濟壓力大增，批評港府僅以「保就業」計劃補貼僱主，但就未有惠及基層市民。她又泣訴其父因病留醫深圳醫院，惟通關不便已半年未有探望。當局於過去一年未有果斷截斷傳播鏈，又多次豁免海員入境檢疫，令疫情難止，至今未能通關。

飲食業員工金女士則認為，檢測可令員工及食客安心，但由於檢測地點不足，自己亦不懂上網預約，惟有早上到場碰運氣，預料連同排隊，需時約1.5小時完成檢測。她認為未來要兩周一檢較麻煩，期望當局可到其工作場所派發樣本瓶。