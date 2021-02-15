房協建屋項目進度受阻　另視乎疫情或再推消費券租金寬免

新冠疫情拖慢本港建設步伐。房屋協會轄下建屋項目進度亦受阻，行政總裁陳欽勉表示，房協建屋工程項目大部分仍在規劃或地基工程階段，大致上按計劃推行，但個別項目在工作協調上需花上較長時間；如明華大廈重建第一期共966個單位，入伙紙就比原先計劃遲，由去年底延至今季才開始入伙。而利工街及百和路項目早前因工程物料供應受阻而延誤，目前大致追回進度。

陳欽勉指出，房協踏入建屋高峰期，形容財務承擔相當大，預計未來4至5年支出龐大，支出包括建築費及地價等，相信現金流將較為緊張。他強調房協毋須要求政府注資，透露房協執委會已委任工作小組，應付中長期資金需要，小組會因應項目研究融資策略，整合投資組合、或透過貸款及其他融資安排，籌集資金。

談到過去一年疫情下，陳欽勉指出房協需調整業務，包括增撥逾2800萬港元加強屋邨清潔、為住戶及商戶提供租金減免等。接下來房協會留意第四波疫情能否緩和、疫苗接種計劃成效，若經濟得以重啟，房協將因應情況考慮再推租金寬免及消費現金券等措施。

此外，房協正為涉及逾1.9萬個單位的14個項目進行規劃，為部分專用安置屋邨及出租屋邨引入「可改動設計」概念，盡量為住戶提供居家安老環境，於社區推動長幼共融。至於正和政府商討的茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的3個市區寮屋區的發展項目，房協冀望項目可作綜合社區發展。