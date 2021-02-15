明年底推不停車繳費　獅子山及城門隧道等先試行

政府將在明年底推行隧道不停車繳費，運輸署署長羅淑佩表示，不停車繳費將適用於政府收費隧道及青沙管制區，現時的收費亭會逐步拆除，改裝可以偵測駛經車輛的龍門架。車主日後可以申請繳費貼，駛經龍門架就會遙距記錄電子繳費，全程毋須停車。

羅淑佩表示，政府目標明年底開始試行系統，首批推行的包括獅子山隧道、城門隧道及青沙管制區。香港仔隧道、紅隧、東隧及大老山隧道會第二期推行，西隧及大欖隧道就會在收回擁有權後再實施。新系統除了可以加快行車速度，拆除收費亭之後，騰出的空間亦可改善巴士站等現有設施。政府計劃會向每輛車提供首張免費繳費貼，更會免除每月行政費。

她表示，明白市民關注私隱問題，她解釋指，追蹤違例車輛的方式與現行情況相似，例如會拍攝車尾車牌，而繳費貼並非用作追蹤駕駛者行蹤，假如日後行經收費隧道的車輛未有貼上繳費貼，系統就會追蹤車牌並要求車主補交費用。

此外，她指政府考慮有關技術未來會應用於公私營停車場，另正逐步在主要幹道加設行車感應器，收集行車資訊。日後系統成熟，就可以提供更即時同詳細的行車訊息，例如在打風落雨時，可準確告知駕駛者，在甚麼路段需要額外預留多少時間。