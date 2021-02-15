政府經常開支和公務員人手大增　學者斥公帑黑洞欠財政規劃

政府近年的經常開支和公務員人手大增，現屆政府的經常開支較上屆政府增加逾三分之一，致其2020/21年度經常開支預算直逼5,000億港元；而公務員人手亦大增11%。有學者今日(15日)批評，政府早前預告今年度赤字約3,000億港元，卻欠缺長遠公共財政規劃，加上近年政府雖大增人手，惟公共服務卻未見優化，不少支援性的開支亦「派錯地方」，直斥「嘥錢、洗腳唔抹腳」，狠批公務員過剩是公帑黑洞，促請政府應當開源節流。

現屆政府上台後的經常開支增長顯著，首年經常開支已突破4000億港元（2018/19年度），較上屆政府增加400億港元，增幅逾10%，其後兩年增幅亦分別有9%至11%。而公務員方面，現屆政府上任3年來，公務員編制增加約1.96萬個職位至現時總人數達19.78萬名，增幅約11%，更逼近2000年的19.8萬人高位。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強坦言，政府面對公共財政赤字如此嚴峻的情況，理當審慎理財、開源節流。他炮轟，或許特首林鄭月娥是公務員出身，故其任內增聘大量公務員。惟陳斥「人請多咗又唔見政府服務做好咗喎」，狠批公務員過剩等同大白象工程，一樣是公帑黑洞。陳不明白為何政府不善用人工智能節省人手，相信這可為公共財政大為減磅。

至於經常開支預算方面，陳留意到林鄭上台後，福利政策有所增加，但只怕「劫貧濟富」，雖然花了大錢，但最終卻未必真正幫助到普通市民。如全民派錢、保就業等政策，政府經常以「節省行政開支」為由，免除資產審查，最終賺錢的超市又有補助，注資救亡的航空公司仍然大裁5,000人，實在是「慳支豉油蝕隻雞」，財政開支不減反增，炮轟政府支出「洗腳唔抹腳」，長遠亦欠開源節流的公共財政規劃。