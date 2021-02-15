派對房間復業無期　業界感失望斥政府無交流

新冠肺炎疫情放緩，政府擬在初七（18日）放寬若干社交措施，但重開的未有包括派對房間及酒吧等場所。香港派對場地協會會長林漢然今（15日）表示，政府一直未有與業界商討重開措施，坦言非常失望，更形容派對房間是「最早關閉（停業）行業，但又最遲重開」。

林漢然表示，政府一直與其他行業商討復業安排，但至今仍未接觸派對房間業界，即使業界曾主動向政府發電郵，但只獲官腔回覆，形容兩者之間並非交流，亦不知道政府有何取態。

他認為政府誤解派對房間的感染風險，事實上有不少派對房間主要容納2至4人，故不一定有多人共處一室，而且業界願意配合防疫措施，包括要求顧客使用「安心出行」應用程式，故他認為派對房間的風險，並不會高於其他即將復業的行業。

他表示，疫情前全港大約有500個派對房間場地，雖然現時未見大規模結業，不過有約7、8成已轉手。他又指，由於業界大多聘用兼職，又是經營預約服務，故要重投服務並不困難，只是須準備防疫措施。